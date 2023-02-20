Anders Jenssen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Anders Jenssen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Anders Jenssen adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Anders Jenssen Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Anders Jenssen 10 Ekim 1993 tarihinde Harstad şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Norveç uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Anders Jenssen Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Anders Jenssen, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Tromsø IL futbol takımında oynamaktadır. Tromsø IL takımına 8 Şubat 2019 tarihinde katılmıştır. Anders Jenssen'nin Tromsø IL ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Anders Jenssen Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Anders Jenssen isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Anders Jenssen Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Anders Jenssen futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2014 yılında Finnsnes IL

21 Şubat 2015 yılında Tromsdalen

8 Şubat 2019 yılında Tromsø IL

Anders Jenssen Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Anders Jenssen şuan Tromsø IL takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

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