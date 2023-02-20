Casper Oyvann kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Casper Oyvann Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Casper Oyvann adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Casper Oyvann Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Casper Oyvann 7 Aralık 1999 tarihinde Bodø şehrinde doğmuştur. 1,94 m boyundadır. Norveç uyrukludur.Gerçek adı da Casper Øyvann şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Casper Oyvann Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Daniel Steinfeld yapmaktadır. Casper Oyvann, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Tromsø IL futbol takımında oynamaktadır. Tromsø IL takımına 17 Şubat 2021 tarihinde katılmıştır. Casper Oyvann'nin Tromsø IL ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Casper Oyvann Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Casper Oyvann isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Casper Oyvann Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Casper Oyvann futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

28 Haziran 2018 yılında Bodø/Glimt

3 Eylül 2019 yılında Mjølner

31 Aralık 2019 yılında Bodø/Glimt

12 Şubat 2020 yılında Tromsdalen

17 Şubat 2021 yılında Tromsø IL

Casper Oyvann Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Casper Oyvann şuan Tromsø IL takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

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