Sakarias Opsahl kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sakarias Opsahl Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sakarias Opsahl adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Sakarias Opsahl Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Sakarias Opsahl 17 Temmuz 1999 tarihinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Norveç uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Sakarias Opsahl Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Keypass AS yapmaktadır. Sakarias Opsahl, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Tromsø IL futbol takımında oynamaktadır. Tromsø IL takımına 1 Ağustos 2021 tarihinde katılmıştır. Sakarias Opsahl'nin Tromsø IL ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Sakarias Opsahl Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Sakarias Opsahl isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 900 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 900 Bin € kadar çıkmıştır.

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Sakarias Opsahl Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Sakarias Opsahl futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

7 Ağustos 2018 yılında Vålerenga

25 Temmuz 2019 yılında Ullensaker/Kisa

31 Aralık 2019 yılında Vålerenga

16 Şubat 2020 yılında Tromsø IL

31 Aralık 2020 yılında Vålerenga

29 Haziran 2021 yılında Tromsø IL

31 Temmuz 2021 yılında Vålerenga

1 Ağustos 2021 yılında Tromsø IL

Sakarias Opsahl Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Sakarias Opsahl şuan Tromsø IL takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.

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