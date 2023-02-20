Jens Hjerto Dahl kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jens Hjerto Dahl Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jens Hjerto Dahl adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jens Hjerto Dahl Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jens Hjerto Dahl 31 Ekim 2005 tarihinde doğmuştur. 1,93 m boyundadır. Norveç uyrukludur.Gerçek adı da Jens Hjertø-Dahl şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jens Hjerto Dahl Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Jens Hjerto Dahl, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Tromsø IL futbol takımında oynamaktadır. Tromsø IL takımına 31 Ekim 2022 tarihinde katılmıştır. Jens Hjerto Dahl'nin Tromsø IL ile sözleşmesi 31 Aralık 2025 tarihinde bitmektedir.

Jens Hjerto Dahl Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jens Hjerto Dahl isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jens Hjerto Dahl Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jens Hjerto Dahl futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

31 Ekim 2022 yılında Tromsø IL

Jens Hjerto Dahl Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jens Hjerto Dahl şuan Tromsø IL takımında oynamakta ve 27 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Jens Hjerto Dahl Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Tromsø IL

Norveç U17 takımında 16 numaralı formasıyla 10 Şubat 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Norveç U16 takımında 13 numaralı formasıyla 3 Eylül 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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