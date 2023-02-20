Jakob Napoleon Romsaas kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jakob Napoleon Romsaas Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Jakob Napoleon Romsaas kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Jakob Napoleon Romsaas ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Jakob Napoleon Romsaas kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jakob Napoleon Romsaas Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Jakob Napoleon Romsaas kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jakob Napoleon Romsaas Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jakob Napoleon Romsaas adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jakob Napoleon Romsaas Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jakob Napoleon Romsaas 16 Mayıs 2004 tarihinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Norveç uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jakob Napoleon Romsaas Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Andrè Schei Lindbaek yapmaktadır. Jakob Napoleon Romsaas, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Tromsø IL futbol takımında oynamaktadır. Tromsø IL takımına 15 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Jakob Napoleon Romsaas'nin Tromsø IL ile sözleşmesi 31 Temmuz 2026 tarihinde bitmektedir.

Jakob Napoleon Romsaas Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jakob Napoleon Romsaas isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 450 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 450 Bin € kadar çıkmıştır.

Jakob Napoleon Romsaas Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jakob Napoleon Romsaas futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

7 Temmuz 2021 yılında Skeid

15 Şubat 2023 yılında Tromsø IL

Jakob Napoleon Romsaas kimdir

Jakob Napoleon Romsaas Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jakob Napoleon Romsaas şuan Tromsø IL takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Skeid Oslo (-2021)

Jakob Napoleon Romsaas Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Norveç U18 takımında 17 numaralı formasıyla 12 Haziran 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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Jakob Napoleon Romsaas nereli

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