Kent Are Antonsen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kent Are Antonsen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Kent Are Antonsen kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Kent Are Antonsen ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Kent Are Antonsen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kent Are Antonsen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Kent Are Antonsen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kent Are Antonsen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kent Are Antonsen adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kent Are Antonsen Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kent Are Antonsen 12 Şubat 1995 tarihinde Storsteinnes şehrinde doğmuştur. 1,72 m boyundadır. Norveç uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kent Are Antonsen Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini TPSportManagement yapmaktadır. Kent Are Antonsen, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Tromsø IL futbol takımında oynamaktadır. Tromsø IL takımına 1 Ocak 2014 tarihinde katılmıştır. Kent Are Antonsen'nin Tromsø IL ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Kent Are Antonsen Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Kent Are Antonsen isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

Kent Are Antonsen Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kent Are Antonsen futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

16 Ağustos 2011 yılında Tromsø IL Alt.

1 Ocak 2014 yılında Tromsø IL

Kent Are Antonsen kimdir

Kent Are Antonsen Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kent Are Antonsen şuan Tromsø IL takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Storsteinnes IL (2006-2010), Nordkjosbotn IL (2011), Tromsø IL (2011-2013)

Kent Are Antonsen Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Norveç U18 takımında 5 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 10 maçta 0 gol atmıştır.

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Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Kent Are Antonsen nereli

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