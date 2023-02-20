Felix Winther kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Felix Winther Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Felix Winther adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Felix Winther Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Felix Winther 18 Mayıs 2000 tarihinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Danimarka uyrukludur.Gerçek adı da Felix Vrede Winther şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Felix Winther Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Elite Consulting yapmaktadır. Felix Winther, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Tromsø IL futbol takımında oynamaktadır. Tromsø IL takımına 12 Mayıs 2021 tarihinde katılmıştır. Felix Winther'nin Tromsø IL ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Felix Winther Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Felix Winther isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Felix Winther Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Felix Winther futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında FC Kopenh. U19

27 Temmuz 2019 yılında Fremad Amager

12 Mayıs 2021 yılında Tromsø IL

Felix Winther Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Felix Winther şuan Tromsø IL takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Felix Winther Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

AB TårnbyF. C. København

Danimarka U19 takımında 8 numaralı formasıyla 13 Ocak 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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