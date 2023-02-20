Yaw Paintsil kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yaw Paintsil Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Yaw Paintsil adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Yaw Paintsil Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Yaw Paintsil 19 Ağustos 1999 tarihinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Norveç uyrukludur.Gerçek adı da Winston Robin Yaw Paintsil şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Yaw Paintsil Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini NewGenSports yapmaktadır. Yaw Paintsil, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Tromsø IL futbol takımında oynamaktadır. Tromsø IL takımına 23 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Yaw Paintsil'nin Tromsø IL ile sözleşmesi 31 Aralık 2025 tarihinde bitmektedir.

Yaw Paintsil Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Yaw Paintsil isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Yaw Paintsil Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Yaw Paintsil futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

31 Temmuz 2017 yılında Kjelsas IL

23 Ocak 2023 yılında Tromsø IL

Yaw Paintsil Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Yaw Paintsil şuan Tromsø IL takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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