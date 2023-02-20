Hilmir Rafn Mikaelsson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hilmir Rafn Mikaelsson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Hilmir Rafn Mikaelsson adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Hilmir Rafn Mikaelsson Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Hilmir Rafn Mikaelsson 2 Şubat 2004 tarihinde doğmuştur. 1,89 m boyundadır. İzlanda uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Hilmir Rafn Mikaelsson Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini CAA Stellar yapmaktadır. Hilmir Rafn Mikaelsson, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Tromsø IL futbol takımında oynamaktadır. Tromsø IL takımına 17 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Hilmir Rafn Mikaelsson'nin Tromsø IL ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Hilmir Rafn Mikaelsson Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Hilmir Rafn Mikaelsson isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Hilmir Rafn Mikaelsson Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Hilmir Rafn Mikaelsson futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

7 Şubat 2020 yılında Fjölnir

16 Ağustos 2021 yılında Venezia U19

30 Haziran 2022 yılında Fjölnir

1 Temmuz 2022 yılında Venezia U19

17 Ocak 2023 yılında Tromsø IL

31 Aralık 2023 yılında Venezia U19

Hilmir Rafn Mikaelsson Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Hilmir Rafn Mikaelsson şuan Tromsø IL takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

Hilmir Rafn Mikaelsson Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

İzlanda U21 takımında 20 numaralı formasıyla 27 Eylül 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

İzlanda U19 takımında 9 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 14 maçta 5 gol atmıştır.

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