Simon Thomas kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Simon Thomas Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Simon Thomas adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Simon Thomas Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Simon Thomas 12 Nisan 1990 tarihinde Victoria, British Columbia şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Kanada,Fransa uyrukludur.Gerçek adı da Simon Edmund Thomas şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Simon Thomas Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini PROSPORT Management yapmaktadır. Simon Thomas, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Tromsø IL futbol takımında oynamaktadır. Tromsø IL takımına 11 Mayıs 2021 tarihinde katılmıştır. Simon Thomas'nin Tromsø IL ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Simon Thomas Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Simon Thomas isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Simon Thomas Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Simon Thomas futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağustos 2008 yılında Vancouver

1 Aralık 2010 yılında Kulüpsüz

1 Ağustos 2011 yılında Huddersfield

1 Temmuz 2012 yılında Kulüpsüz

25 Şubat 2013 yılında Vancouver

28 Kasım 2013 yılında Kulüpsüz

9 Ağustos 2014 yılında Newport County

1 Eylül 2014 yılında Kulüpsüz

4 Şubat 2015 yılında Strømmen IF

1 Ocak 2016 yılında Bodø/Glimt

27 Mart 2018 yılında Kongsvinger

19 Temmuz 2018 yılında Strømmen IF

18 Şubat 2019 yılında KFUM Oslo

10 Eylül 2020 yılında Sarpsborg 08

1 Ocak 2021 yılında Kulüpsüz

11 Mayıs 2021 yılında Tromsø IL

Simon Thomas Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Simon Thomas şuan Tromsø IL takımında oynamakta ve 12 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Simon Thomas Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Metro Victoria United, Oak Bay Secondary School

Kanada takımında 1 numaralı formasıyla 26 Ocak 2013 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 0 gol atmıştır.

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