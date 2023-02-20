Jesper Robertsen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jesper Robertsen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jesper Robertsen adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jesper Robertsen Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jesper Robertsen 23 Mart 2004 tarihinde Oslo şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Norveç uyrukludur.Gerçek adı da Jesper Bergset Robertsen şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jesper Robertsen Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Daniel Steinfeld yapmaktadır. Jesper Robertsen, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Tromsø IL futbol takımında oynamaktadır. Tromsø IL takımına 12 Kasım 2020 tarihinde katılmıştır. Jesper Robertsen'nin Tromsø IL ile sözleşmesi 31 Aralık 2025 tarihinde bitmektedir.

Jesper Robertsen Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jesper Robertsen isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jesper Robertsen Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jesper Robertsen futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

12 Kasım 2020 yılında Tromsø IL

Jesper Robertsen Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jesper Robertsen şuan Tromsø IL takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.

Jesper Robertsen Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Norveç U17 takımında 2 numaralı formasıyla 4 Eylül 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Norveç U16 takımında 13 numaralı formasıyla 15 Şubat 2020 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 1 gol atmıştır.

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