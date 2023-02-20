Elias Aarflot kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Elias Aarflot Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Elias Aarflot adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Elias Aarflot Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Elias Aarflot 25 Kasım 2003 tarihinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Norveç uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Elias Aarflot Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini JSA yapmaktadır. Elias Aarflot, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Tromsø IL futbol takımında oynamaktadır. Tromsø IL takımına 1 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Elias Aarflot'nin Tromsø IL ile sözleşmesi 31 Aralık 2025 tarihinde bitmektedir.

Elias Aarflot Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Elias Aarflot isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Elias Aarflot Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Elias Aarflot futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağustos 2022 yılında Tromsø IL

Elias Aarflot Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Elias Aarflot şuan Tromsø IL takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.

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