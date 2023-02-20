Tobias Vonheim Norbye kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tobias Vonheim Norbye Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Tobias Vonheim Norbye adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Tobias Vonheim Norbye Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Tobias Vonheim Norbye 9 Şubat 2005 tarihinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Norveç uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Tobias Vonheim Norbye Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Solbakken / Player Solution yapmaktadır. Tobias Vonheim Norbye, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Tromsø IL futbol takımında oynamaktadır. Tromsø IL takımına 18 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Tobias Vonheim Norbye'nin Tromsø IL ile sözleşmesi 31 Aralık 2025 tarihinde bitmektedir.

Tobias Vonheim Norbye Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Tobias Vonheim Norbye isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Tobias Vonheim Norbye Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Tobias Vonheim Norbye futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2021 yılında Alta IF

18 Ocak 2023 yılında Tromsø IL

Tobias Vonheim Norbye Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Tobias Vonheim Norbye şuan Tromsø IL takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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