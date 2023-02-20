Vegard Erlien kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vegard Erlien Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Vegard Erlien adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Vegard Erlien Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Vegard Erlien 7 Ocak 1998 tarihinde Trondheim şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Norveç uyrukludur.Gerçek adı da Vegard Østraat Erlien şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Vegard Erlien Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Nordic Sky yapmaktadır. Vegard Erlien, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Tromsø IL futbol takımında oynamaktadır. Tromsø IL takımına 24 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Vegard Erlien'nin Tromsø IL ile sözleşmesi 31 Aralık 2025 tarihinde bitmektedir.

Vegard Erlien Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Vegard Erlien isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

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Vegard Erlien Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Vegard Erlien futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2015 yılında Rosenborg II

13 Ocak 2018 yılında Sandnes Ulf

26 Ağustos 2019 yılında Ranheim IL

24 Ocak 2023 yılında Tromsø IL

Vegard Erlien Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Vegard Erlien şuan Tromsø IL takımında oynamakta ve 15 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Vegard Erlien Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Byåsen Toppfotball (-2012), Rosenborg BK (2013–2017)

Norveç U16 takımında 6 numaralı formasıyla 28 Temmuz 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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