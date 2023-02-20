Marius Tollefsen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marius Tollefsen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Marius Tollefsen adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Marius Tollefsen Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Marius Tollefsen 31 Mart 2000 tarihinde Tromsø şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Norveç uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Marius Tollefsen Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ProMotion Player Management yapmaktadır. Marius Tollefsen, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Tromsø IL futbol takımında oynamaktadır. Tromsø IL takımına 31 Mart 2022 tarihinde katılmıştır. Marius Tollefsen'nin Tromsø IL ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Marius Tollefsen Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Marius Tollefsen isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Marius Tollefsen Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Marius Tollefsen futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

26 Şubat 2019 yılında Fløya

23 Şubat 2021 yılında Alta IF

17 Mart 2022 yılında Skjervøy

31 Mart 2022 yılında Tromsø IL

Marius Tollefsen Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Marius Tollefsen şuan Tromsø IL takımında oynamakta ve 32 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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