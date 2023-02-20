Daniel Bassi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Daniel Bassi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Daniel Bassi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Daniel Bassi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Daniel Bassi 31 Ekim 2004 tarihinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Norveç uyrukludur.Gerçek adı da Daniel Joshua Bassi Jakobsen şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Daniel Bassi Orta saha - Orta saha sol mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Daniel Bassi, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Tromsø IL futbol takımında oynamaktadır. Tromsø IL takımına 3 Kasım 2021 tarihinde katılmıştır. Daniel Bassi'nin Tromsø IL ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Daniel Bassi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Daniel Bassi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Daniel Bassi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Daniel Bassi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

3 Kasım 2021 yılında Tromsø IL

Daniel Bassi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Daniel Bassi şuan Tromsø IL takımında oynamakta ve 24 numaralı formayı giymektedir.

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