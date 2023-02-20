Lasse Nilsen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lasse Nilsen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Lasse Nilsen adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Lasse Nilsen Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Lasse Nilsen 21 Şubat 1995 tarihinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Norveç uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Lasse Nilsen Orta saha - Orta saha sol mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Keypass AS yapmaktadır. Lasse Nilsen, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Tromsø IL futbol takımında oynamaktadır. Tromsø IL takımına 3 Nisan 2014 tarihinde katılmıştır. Lasse Nilsen'nin Tromsø IL ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Lasse Nilsen Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Lasse Nilsen isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Lasse Nilsen Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Lasse Nilsen futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

3 Nisan 2014 yılında Tromsø IL

7 Mart 2017 yılında Tromsdalen

21 Temmuz 2017 yılında Tromsø IL

Lasse Nilsen Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Lasse Nilsen şuan Tromsø IL takımında oynamakta ve 25 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.