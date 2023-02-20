Jakob Haugaard kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jakob Haugaard Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Jakob Haugaard kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Jakob Haugaard ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Jakob Haugaard kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jakob Haugaard Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Jakob Haugaard kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jakob Haugaard Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jakob Haugaard adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jakob Haugaard Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jakob Haugaard 1 Mayıs 1992 tarihinde Sundby şehrinde doğmuştur. 1,99 m boyundadır. Danimarka uyrukludur.Gerçek adı da Jakob Let Haugaard şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jakob Haugaard Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini People In Sport yapmaktadır. Jakob Haugaard, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Tromsø IL futbol takımında oynamaktadır. Tromsø IL takımına 8 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Jakob Haugaard'nin Tromsø IL ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Jakob Haugaard Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jakob Haugaard isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Jakob Haugaard Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jakob Haugaard futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2008 yılında AB Altyapı

1 Temmuz 2009 yılında Akademisk U19

1 Temmuz 2010 yılında Akademisk BK

1 Ocak 2012 yılında Midtjylland

1 Temmuz 2015 yılında Stoke

7 Ocak 2017 yılında Wigan

31 Mayıs 2017 yılında Stoke

1 Temmuz 2019 yılında Kulüpsüz

7 Ocak 2020 yılında AIK

25 Ocak 2022 yılında Tromsø IL

31 Aralık 2022 yılında AIK

8 Ocak 2023 yılında Tromsø IL

Jakob Haugaard kimdir

Jakob Haugaard Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jakob Haugaard şuan Tromsø IL takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Tårnby FF, Brøndby IF, Akademisk Boldklub

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Jakob Haugaard nereli

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