Jostein Gundersen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jostein Gundersen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jostein Gundersen adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jostein Gundersen Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jostein Gundersen 2 Nisan 1996 tarihinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Norveç uyrukludur.Gerçek adı da Jostein Maurstad Gundersen şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jostein Gundersen Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini TPSportManagement yapmaktadır. Jostein Gundersen, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Tromsø IL futbol takımında oynamaktadır. Tromsø IL takımına 1 Ocak 2016 tarihinde katılmıştır. Jostein Gundersen'nin Tromsø IL ile sözleşmesi 31 Temmuz 2023 tarihinde bitmektedir.

Jostein Gundersen Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jostein Gundersen isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jostein Gundersen Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jostein Gundersen futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2016 yılında Tromsø IL

Jostein Gundersen Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jostein Gundersen şuan Tromsø IL takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

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