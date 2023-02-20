Tobias Hafstad kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tobias Hafstad Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Tobias Hafstad adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Tobias Hafstad Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Tobias Hafstad 1 Haziran 2002 tarihinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Norveç uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Tobias Hafstad Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Daniel Steinfeld yapmaktadır. Tobias Hafstad, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Tromsø IL futbol takımında oynamaktadır. Tromsø IL takımına 24 Ocak 2020 tarihinde katılmıştır. Tobias Hafstad'nin Tromsø IL ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Tobias Hafstad Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Tobias Hafstad isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Tobias Hafstad Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Tobias Hafstad futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

24 Ocak 2020 yılında Tromsø IL

31 Mayıs 2021 yılında Arendal Fotball

31 Aralık 2021 yılında Tromsø IL

3 Haziran 2022 yılında Arendal Fotball

17 Temmuz 2022 yılında Tromsø IL

Tobias Hafstad Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Tobias Hafstad şuan Tromsø IL takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.

Tobias Hafstad Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Norveç U19 takımında 8 numaralı formasıyla 3 Eylül 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Norveç U18 takımında 14 numaralı formasıyla 7 Şubat 2020 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

Norveç U17 takımında 20 numaralı formasıyla 5 Eylül 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

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