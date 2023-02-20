Oskar Aron Opsahl kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Oskar Aron Opsahl Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Oskar Aron Opsahl kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Oskar Aron Opsahl ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Oskar Aron Opsahl kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Oskar Aron Opsahl Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Oskar Aron Opsahl kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Oskar Aron Opsahl Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Oskar Aron Opsahl adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Oskar Aron Opsahl Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Oskar Aron Opsahl 25 Ağustos 2001 tarihinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Norveç uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Oskar Aron Opsahl Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Keypass AS yapmaktadır. Oskar Aron Opsahl, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Tromsø IL futbol takımında oynamaktadır. Tromsø IL takımına 1 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Oskar Aron Opsahl'nin Tromsø IL ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Oskar Aron Opsahl Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Oskar Aron Opsahl isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

Oskar Aron Opsahl Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Oskar Aron Opsahl futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2017 yılında Vålerenga II

26 Haziran 2018 yılında Vålerenga

24 Temmuz 2019 yılında Skeid

31 Ağustos 2019 yılında Vålerenga

1 Şubat 2022 yılında Tromsø IL

Oskar Aron Opsahl kimdir

Oskar Aron Opsahl Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Oskar Aron Opsahl şuan Tromsø IL takımında oynamakta ve 2 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Stabaek IF, Vålerenga

Oskar Aron Opsahl Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Norveç U21 takımında 19 numaralı formasıyla 22 Mart 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Norveç U18 takımında 5 numaralı formasıyla 11 Haziran 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Norveç U17 takımında 5 numaralı formasıyla 8 Şubat 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 0 gol atmıştır.

Norveç U16 takımında 5 numaralı formasıyla 8 Mart 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 11 maçta 1 gol atmıştır.

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Oskar Aron Opsahl nereli

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