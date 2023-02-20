Niklas Vesterlund kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Niklas Vesterlund Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Niklas Vesterlund adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Niklas Vesterlund Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Niklas Vesterlund 6 Haziran 1999 tarihinde Kopenhagen şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Danimarka uyrukludur.Gerçek adı da Niklas Brøndsted Vesterlund Nielsen şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Niklas Vesterlund Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini People In Sport yapmaktadır. Niklas Vesterlund, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Tromsø IL futbol takımında oynamaktadır. Tromsø IL takımına 11 Mayıs 2021 tarihinde katılmıştır. Niklas Vesterlund'nin Tromsø IL ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Niklas Vesterlund Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Niklas Vesterlund isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Niklas Vesterlund Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Niklas Vesterlund futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında FC Kopenh. U19

7 Şubat 2019 yılında Trelleborg

11 Mayıs 2021 yılında Tromsø IL

Niklas Vesterlund Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Niklas Vesterlund şuan Tromsø IL takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.