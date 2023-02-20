Runar Norheim kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Runar Norheim Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Runar Norheim adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Runar Norheim Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Runar Norheim 14 Şubat 2005 tarihinde Finnsnes şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Norveç uyrukludur.Gerçek adı da Runar Robinsønn Norheim şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Runar Norheim Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Daniel Steinfeld yapmaktadır. Runar Norheim, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Tromsø IL futbol takımında oynamaktadır. Tromsø IL takımına 29 Haziran 2020 tarihinde katılmıştır. Runar Norheim'nin Tromsø IL ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Runar Norheim Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Runar Norheim isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 450 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 450 Bin € kadar çıkmıştır.

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Runar Norheim Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Runar Norheim futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

29 Haziran 2020 yılında Tromsø IL

30 Haziran 2020 yılında Bilinmiyor

31 Aralık 2020 yılında Tromsø IL

Runar Norheim Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Runar Norheim şuan Tromsø IL takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Runar Norheim Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Finnsnes IL (-2016), Varden FK (2016-2019)

Norveç U17 takımında 15 numaralı formasıyla 4 Haziran 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

Norveç U16 takımında 17 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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