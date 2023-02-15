Andre Alsanati kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Andre Alsanati Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Andre Alsanati kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Andre Alsanati ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Andre Alsanati kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Andre Alsanati Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Andre Alsanati

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Andre Alsanati adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Andre Alsanati Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Andre Alsanati 6 Ocak 2000 tarihinde doğmuştur. 1,64 m boyundadır. Aslen İsveç,Irak uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Andre Alsanati Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini CSA yapmaktadır. Andre Alsanati, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

IK Sirius futbol takımında oynamaktadır. IK Sirius takımına 8 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Andre Alsanati'nin IK Sirius ile sözleşmesi 31 Aralık 2027 tarihinde bitmektedir.

Andre Alsanati Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/andrealsanati/?hl=en

Andre Alsanatiboyu ve yaşı kaç

Andre Alsanati Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Andre Alsanati isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 325 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 325 Bin € kadar çıkmıştır.

Andre Alsanati Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Andre Alsanati futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

8 Ocak 2015 yılında Eskilstuna City

15 Temmuz 2016 yılında Hammarby U19

29 Ocak 2019 yılında Hammarby

1 Şubat 2019 yılında IK Frej Täby

30 Kasım 2019 yılında Hammarby

1 Şubat 2020 yılında IK Frej Täby

30 Kasım 2020 yılında Hammarby

28 Ocak 2021 yılında AFC Eskilstuna

8 Ocak 2023 yılında Sirius

Andre Alsanati kimdir

Andre Alsanati Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Andre Alsanati şuan IK Sirius takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

IFK Eskilstuna (-2014), Eskilstuna City FK (2015-2016), Hammarby IF (2017-2018)

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Andre Alsanati nereli

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