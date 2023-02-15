Patrick Nwadike kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Patrick Nwadike Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Patrick Nwadike adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Patrick Nwadike Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Patrick Nwadike 29 Ağu 1998 tarihinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Aslen İsveç uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Patrick Nwadike Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Jonathan Chalkias yapmaktadır. Patrick Nwadike, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

IK Sirius futbol takımında oynamaktadır. IK Sirius takımına 1 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Patrick Nwadike'nin IK Sirius ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Patrick Nwadike Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Patrick Nwadike isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Patrick Nwadike Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Patrick Nwadike futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2017 yılında IK Wormo

22 Mart 2019 yılında Landskrona

23 Mart 2019 yılında Prespa Birlik

31 Mayıs 2019 yılında Landskrona

1 Ocak 2021 yılında Sirius

Patrick Nwadike Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Patrick Nwadike şuan IK Sirius takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.

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