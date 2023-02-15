Jakob Voelkerling Persson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jakob Voelkerling Persson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jakob Voelkerling Persson adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jakob Voelkerling Persson Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jakob Voelkerling Persson 27 Eylül 2000 tarihinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Aslen İsveç uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Jakob Axel Krister Voelkerling Persson şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jakob Voelkerling Persson Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Wesport Football yapmaktadır. Jakob Voelkerling Persson, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

IK Sirius futbol takımında oynamaktadır. IK Sirius takımına 15 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Jakob Voelkerling Persson'nin IK Sirius ile sözleşmesi 14 Temmuz 2026 tarihinde bitmektedir.

Jakob Voelkerling Persson Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Jakob Voelkerling Persson isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jakob Voelkerling Persson Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jakob Voelkerling Persson futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2016 yılında Helsingborg U17

8 Ocak 2018 yılında Helsingborg U19

11 Eylül 2019 yılında Helsingborgs IF

14 Haziran 2022 yılında Ängelholms FF

8 Temmuz 2022 yılında Helsingborgs IF

15 Temmuz 2022 yılında Sirius

Jakob Voelkerling Persson Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jakob Voelkerling Persson şuan IK Sirius takımında oynamakta ve 26 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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