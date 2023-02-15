Joakim Persson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Joakim Persson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Joakim Persson adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Joakim Persson Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Joakim Persson 3 Nisan 2002 tarihinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Aslen İsveç uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Joakim Persson Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Nordika Sport Services yapmaktadır. Joakim Persson, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

IK Sirius futbol takımında oynamaktadır. IK Sirius takımına 1 Ocak 2020 tarihinde katılmıştır. Joakim Persson'nin IK Sirius ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Joakim Persson Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Joakim Persson isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 325 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 325 Bin € kadar çıkmıştır.

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Joakim Persson Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Joakim Persson futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2019 yılında Sirius U19

1 Ocak 2020 yılında Sirius

21 Ağu 2020 yılında IFK Luleå

30 Kasım 2020 yılında Sirius

15 Temmuz 2021 yılında Brage

30 Kasım 2021 yılında Sirius

10 Ocak 2022 yılında Brage

30 Kasım 2022 yılında Sirius

Joakim Persson Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Joakim Persson şuan IK Sirius takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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