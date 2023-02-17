Magnus Kaastrup kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Magnus Kaastrup Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Magnus Kaastrup adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Magnus Kaastrup Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Magnus Kaastrup 28 Aralık 2000 tarihinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Danimarka uyrukludur.Gerçek adı da Magnus Kaastrup Refstrup Lauritsen şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Magnus Kaastrup Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Elite Consulting yapmaktadır. Magnus Kaastrup, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Lyngby BK futbol takımında oynamaktadır. Lyngby BK takımına 1 Şubat 2021 tarihinde katılmıştır. Magnus Kaastrup'nin Lyngby BK ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Magnus Kaastrup Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Magnus Kaastrup isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 450 Bin € kadar çıkmıştır.

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Magnus Kaastrup Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Magnus Kaastrup futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Aarhus GF U19

1 Temmuz 2018 yılında Aarhus GF

1 Temmuz 2019 yılında B. Dortmund II

30 Haziran 2020 yılında Aarhus GF

5 Ekim 2020 yılında Viborg FF

31 Aralık 2020 yılında Aarhus GF

1 Şubat 2021 yılında Lyngby BK

Magnus Kaastrup Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Magnus Kaastrup şuan Lyngby BK takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

Magnus Kaastrup Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Danimarka U19 takımında 17 numaralı formasıyla 13 Ekim 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 1 gol atmıştır.

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