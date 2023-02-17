Tochi Chukwuani kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tochi Chukwuani Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Tochi Chukwuani adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Tochi Chukwuani Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Tochi Chukwuani 24 Mart 2003 tarihinde Hvidovre şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Danimarka,Nijerya uyrukludur.Gerçek adı da Tochi Phil Chukwuani şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Tochi Chukwuani Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Aile üyesi yapmaktadır. Tochi Chukwuani, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Lyngby BK futbol takımında oynamaktadır. Lyngby BK takımına 31 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Tochi Chukwuani'nin Lyngby BK ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Tochi Chukwuani Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Tochi Chukwuani isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Tochi Chukwuani Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Tochi Chukwuani futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Nordsjaell. U19

1 Ağu 2020 yılında Nordsjaelland

31 Ağu 2022 yılında Lyngby BK

Tochi Chukwuani Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Tochi Chukwuani şuan Lyngby BK takımında oynamakta ve 42 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

B1973 Herlev, B93

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.