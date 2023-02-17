Alfred Finnbogason kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alfred Finnbogason Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Alfred Finnbogason adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Alfred Finnbogason Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Alfred Finnbogason 1 Şubat 1989 tarihinde Reykjavík şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. İzlanda uyrukludur.Gerçek adı da Alfreð Finnbogason şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Alfred Finnbogason Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Aile üyesi yapmaktadır. Alfred Finnbogason, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Lyngby BK futbol takımında oynamaktadır. Lyngby BK takımına 31 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Alfred Finnbogason'nin Lyngby BK ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Alfred Finnbogason Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/A_Finnbogason

http://instagram.com/alfredfinnbogason/

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http://www.facebook.com/alfredfinnbogason/

Alfred Finnbogason Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Alfred Finnbogason isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 15.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Alfred Finnbogason Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Alfred Finnbogason futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

27 Mayıs 2005 yılında Breidablik U19

15 Mart 2006 yılında Breidablik

26 Temmuz 2007 yılında Augnablik

16 Ekim 2007 yılında Breidablik

7 Ocak 2011 yılında KSC Lokeren

6 Mart 2012 yılında Helsingborgs IF

1 Ağu 2012 yılında KSC Lokeren

16 Ağu 2012 yılında Heerenveen

2 Temmuz 2014 yılında Sociedad

24 Temmuz 2015 yılında Olimpiakos

31 Ocak 2016 yılında Sociedad

1 Şubat 2016 yılında Augsburg

30 Haziran 2016 yılında Sociedad

1 Temmuz 2016 yılında Augsburg

31 Ağu 2022 yılında Lyngby BK

Alfred Finnbogason Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Alfred Finnbogason şuan Lyngby BK takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Alfred Finnbogason Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Fjölnir Reykjavík (1995-1998; 2000-2005), Hutchison Vale BC (1998-2000), Breiðablik Kópavogur (2005/06)

İzlanda takımında 11 numaralı formasıyla 21 Mart 2010 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 63 maçta 15 gol atmıştır.

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