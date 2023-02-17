Parfait Bizoza kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Parfait Bizoza Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Parfait Bizoza adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Parfait Bizoza Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Parfait Bizoza 3 Mart 1999 tarihinde Skodje şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Burundi,Norveç uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Parfait Bizoza Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Tempo Sports Group yapmaktadır. Parfait Bizoza, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Lyngby BK futbol takımında oynamaktadır. Lyngby BK takımına 31 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Parfait Bizoza'nin Lyngby BK ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Parfait Bizoza Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Parfait Bizoza isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Parfait Bizoza Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Parfait Bizoza futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

13 Kasım 2017 yılında SK Herd

8 Ocak 2019 yılında Raufoss

25 Mart 2020 yılında Aalesund

19 Şubat 2021 yılında Ufa

30 Ağu 2021 yılında Vendsyssel FF

31 Ocak 2023 yılında Lyngby BK

Parfait Bizoza Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Parfait Bizoza şuan Lyngby BK takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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