Sanders Ngabo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sanders Ngabo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sanders Ngabo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Sanders Ngabo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Sanders Ngabo 4 Temmuz 2004 tarihinde Sundby şehrinde doğmuştur. Danimarka,Burundi uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Sanders Ngabo Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Nordic Sky yapmaktadır. Sanders Ngabo, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Lyngby BK futbol takımında oynamaktadır. Lyngby BK takımına 7 Ağu 2021 tarihinde katılmıştır. Sanders Ngabo'nin Lyngby BK ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Sanders Ngabo Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Sanders Ngabo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

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Sanders Ngabo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Sanders Ngabo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağu 2020 yılında Lyngby BK Altya

1 Temmuz 2021 yılında Lyngby BK U19

7 Ağu 2021 yılında Lyngby BK

Sanders Ngabo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Sanders Ngabo şuan Lyngby BK takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.

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