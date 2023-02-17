Andre Luis kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Andre Luis Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Andre Luis adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Andre Luis Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Andre Luis 9 Mart 1994 tarihinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da André Luis Silva de Aguiar şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Andre Luis Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SB SPORT yapmaktadır. Andre Luis, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Moreirense FC futbol takımında oynamaktadır. Moreirense FC takımına 7 Ekim 2020 tarihinde katılmıştır. Andre Luis'nin Moreirense FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Andre Luis Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Andre Luis isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 425 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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Andre Luis Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Andre Luis futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

2 Ekim 2015 yılında Boavista SC

12 Eylül 2016 yılında Botafogo B

22 Şubat 2017 yılında Rio Verde-GO

1 Mayıs 2017 yılında Ypiranga-RS

16 Haziran 2017 yılında Figueirense FC

31 Aralık 2017 yılında Ypiranga-RS

3 Ocak 2018 yılında Figueirense FC

31 Ağu 2018 yılında Chaves

7 Ekim 2020 yılında Moreirense

Andre Luis Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Andre Luis şuan Moreirense FC takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

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