Kewin kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kewin Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kewin adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kewin Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kewin 25 Ocak 1995 tarihinde doğmuştur. 1,89 m boyundadır. Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da Kewin Oliveira Silva şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kewin Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SEG yapmaktadır. Kewin, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Moreirense FC futbol takımında oynamaktadır. Moreirense FC takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Kewin'nin Moreirense FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Kewin Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Kewin isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 600 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

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Kewin Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kewin futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

24 Nisan 2019 yılında Bragantino

5 Aralık 2019 yılında Red Bull

14 Ocak 2020 yılında Mirassol-SP

16 Ağu 2020 yılında Moreirense

30 Haziran 2021 yılında Mirassol-SP

1 Temmuz 2021 yılında Moreirense

Kewin Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kewin şuan Moreirense FC takımında oynamakta ve 40 numaralı formayı giymektedir.

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