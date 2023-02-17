Platiny kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Platiny Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Platiny kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Platiny ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Platiny kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Platiny Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Platiny adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Platiny Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Platiny 2 Ekim 1990 tarihinde Goiânia şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da Higor Inácio Platiny de Oliveira Rodrigues şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Platiny Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini PromoSport yapmaktadır. Platiny, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Moreirense FC futbol takımında oynamaktadır. Moreirense FC takımına 5 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Platiny'nin Moreirense FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Platiny Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/platiny99/

Platinyboyu ve yaşı kaç

Platiny Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Platiny isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Platiny Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Platiny futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2011 yılında Inhumas-GO

1 Ocak 2012 yılında Bilinmiyor

1 Mayıs 2012 yılında Anápolis-GO

1 Temmuz 2012 yılında Feirense

30 Haziran 2013 yılında Anápolis-GO

1 Temmuz 2013 yılında Braga B

30 Haziran 2014 yılında Anápolis-GO

12 Temmuz 2014 yılında Desportivo Aves

30 Haziran 2015 yılında Anápolis-GO

1 Temmuz 2015 yılında Feirense

1 Temmuz 2017 yılında Chaves

16 Eylül 2020 yılında Casa Pia

29 Ocak 2021 yılında Feirense

7 Temmuz 2021 yılında Chaves

5 Ağu 2022 yılında Moreirense

Platiny kimdir

Platiny Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Platiny şuan Moreirense FC takımında oynamakta ve 99 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Monte Cristo

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Platiny nereli

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