David Bruno kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 David Bruno Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

David Bruno kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? David Bruno ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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David Bruno kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 David Bruno Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak David Bruno adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

David Bruno Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

David Bruno 14 Şubat 1992 tarihinde Porto şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Portekiz uyrukludur.Gerçek adı da David Carneiro Dias de Rezende Bruno şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

David Bruno Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Proeleven S.A. yapmaktadır. David Bruno, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Moreirense FC futbol takımında oynamaktadır. Moreirense FC takımına 14 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. David Bruno'nin Moreirense FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

David Brunoboyu ve yaşı kaç

David Bruno Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

David Bruno isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 450 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 750 Bin € kadar çıkmıştır.

David Bruno Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

David Bruno futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2005 yılında FC Porto U15

1 Temmuz 2007 yılında FC Porto U17

1 Temmuz 2009 yılında FC Porto U19

1 Temmuz 2011 yılında FC Porto

1 Ağu 2011 yılında Trofense

30 Haziran 2012 yılında FC Porto

1 Temmuz 2012 yılında FC Porto B

30 Temmuz 2015 yılında Freamunde

30 Haziran 2016 yılında FC Porto B

1 Temmuz 2016 yılında Tondela

30 Haziran 2017 yılında FC Porto B

1 Temmuz 2017 yılında Tondela

14 Temmuz 2019 yılında Astra Giurgiu

8 Temmuz 2021 yılında Estoril Praia

14 Temmuz 2022 yılında Moreirense

David Bruno kimdir

David Bruno Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

David Bruno şuan Moreirense FC takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

FC Porto

David Bruno Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Portekiz U21 takımında 2 numaralı formasıyla 15 Ekim 2012 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

Portekiz U20 takımında 13 numaralı formasıyla 15 Mart 2012 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Portekiz A19 takımında 16 numaralı formasıyla 6 Eylül 2010 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 12 maçta 0 gol atmıştır.

Portekiz U18 takımında 20 numaralı formasıyla 15 Aralık 2009 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 0 gol atmıştır.

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David Bruno nereli

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