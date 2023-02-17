Pedro Amador kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Pedro Amador Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Pedro Amador adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Pedro Amador Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Pedro Amador 18 Aralık 1998 tarihinde Loures şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Portekiz uyrukludur.Gerçek adı da Pedro Miguel Santos Amador şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Pedro Amador Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini PromoSport yapmaktadır. Pedro Amador, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Moreirense FC futbol takımında oynamaktadır. Moreirense FC takımına 15 Ağu 2020 tarihinde katılmıştır. Pedro Amador'nin Moreirense FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Pedro Amador Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/pedroamador18/

Pedro Amador Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Pedro Amador isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 375 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 800 Bin € kadar çıkmıştır.

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Pedro Amador Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Pedro Amador futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında Sporting Sub-15

1 Temmuz 2013 yılında Sacavenense S17

1 Temmuz 2015 yılında Sacavenense U19

1 Temmuz 2016 yılında Belenenses U19

1 Temmuz 2017 yılında 1º Dezembro

31 Ocak 2018 yılında Braga B

22 Şubat 2020 yılında SC Braga

15 Ağu 2020 yılında Moreirense

Pedro Amador Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Pedro Amador şuan Moreirense FC takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.

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