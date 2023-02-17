Ricardo Silva kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ricardo Silva Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ricardo Silva adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ricardo Silva Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ricardo Silva 9 Mayıs 1999 tarihinde Mafamude şehrinde doğmuştur. 1,89 m boyundadır. Portekiz uyrukludur.Gerçek adı da Ricardo Manuel Rodrigues Vieira Silva şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ricardo Silva Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini InterStarDeporte yapmaktadır. Ricardo Silva, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Moreirense FC futbol takımında oynamaktadır. Moreirense FC takımına 26 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Ricardo Silva'nin Moreirense FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Ricardo Silva Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/ricardosilva41/

Ricardo Silva Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ricardo Silva isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ricardo Silva Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ricardo Silva futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında FC Porto U15

1 Temmuz 2014 yılında Padroense A17

1 Temmuz 2015 yılında FC Porto U17

1 Temmuz 2016 yılında FC Porto U19

1 Temmuz 2017 yılında FC Porto B

1 Temmuz 2022 yılında Santa Clara

31 Ağu 2022 yılında Kulüpsüz

26 Ocak 2023 yılında Moreirense

Ricardo Silva Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ricardo Silva şuan Moreirense FC takımında oynamakta ve 41 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Ricardo Silva Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

CD Candal (2007-2009), CD Estarreja (2009-2011), FC Porto (2011-2012)

Portekiz U20 takımında 12 numaralı formasıyla 16 Kasım 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

Portekiz A19 takımında 12 numaralı formasıyla 24 Mart 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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