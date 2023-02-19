Andres Alarcon kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Andres Alarcon Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Andres Alarcon adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Andres Alarcon Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Andres Alarcon 19 Mayıs 2001 tarihinde doğmuştur. 1,92 m boyundadır. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Andrés Alarcón Mendoza şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Andres Alarcon Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Andres Alarcon, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Boyacá Patriotas FC futbol takımında oynamaktadır. Boyacá Patriotas FC takımına - tarihinde katılmıştır. Andres Alarcon'nin Boyacá Patriotas FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Andres Alarcon Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Andres Alarcon isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Andres Alarcon Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Andres Alarcon Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Andres Alarcon şuan Boyacá Patriotas FC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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