Andres Perea kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Andres Perea Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Andres Perea adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Andres Perea Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Andres Perea 14 Kasım 2000 tarihinde Tampa, Florida şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Amerika Birleşik Devletleri,Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Andrés Felipe Perea Castañeda şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Andres Perea Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Andres Perea, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Philadelphia Union futbol takımında oynamaktadır. Philadelphia Union takımına 6 Aralık 2022 tarihinde katılmıştır. Andres Perea'nin Philadelphia Union ile sözleşmesi 31 Aralık 2025 tarihinde bitmektedir.

Andres Perea Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/andresperea6/

Andres Perea Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Andres Perea isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 2.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 3.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Andres Perea Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Andres Perea futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2019 yılında Atl. Nacional

1 Ocak 2020 yılında Orlando

31 Aralık 2020 yılında Atl. Nacional

1 Ocak 2021 yılında Orlando

6 Aralık 2022 yılında Philadelphia

Andres Perea Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Andres Perea şuan Philadelphia Union takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

Andres Perea Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Amerika Birleşik Devletleri takımında 8 numaralı formasıyla 1 Şubat 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Amerika Birleşik Devletleri U23 takımında 15 numaralı formasıyla 18 Mart 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

Kolombiya U20 takımında 6 numaralı formasıyla 23 Mayıs 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

Kolombiya U17 takımında 6 numaralı formasıyla 24 Şubat 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 11 maçta 0 gol atmıştır.

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