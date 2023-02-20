Richard Odada kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Richard Odada Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Richard Odada adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Richard Odada Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Richard Odada 25 Kasım 2000 tarihinde Nairobi şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Kenya,Sırbistan uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Richard Odada Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SPOCS Global Sports yapmaktadır. Richard Odada, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Philadelphia Union futbol takımında oynamaktadır. Philadelphia Union takımına 2 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Richard Odada'nin Philadelphia Union ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Richard Odada Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/richard_odada/

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Richard Odada Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Richard Odada isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

Richard Odada Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Richard Odada futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

30 Ocak 2019 yılında Kızılyıldız U19

14 Ocak 2020 yılında Graficar

31 Aralık 2020 yılında Kızılyıldız U19

1 Ocak 2021 yılında Kızılyıldız

1 Temmuz 2021 yılında Metalac

30 Haziran 2022 yılında Kızılyıldız

2 Ağustos 2022 yılında Philadelphia

Richard Odada Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Richard Odada şuan Philadelphia Union takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.

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