Holden Trent kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Holden Trent Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Holden Trent adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Holden Trent Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Holden Trent 7 Temmuz 1999 tarihinde Greensboro, North Carolina şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Amerika Birleşik Devletleri uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Holden Trent Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Octagon yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Philadelphia Union futbol takımında oynamaktadır. Philadelphia Union takımına 21 Aralık 2022 tarihinde katılmıştır. Holden Trent'nin Philadelphia Union ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Holden Trent Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Holden Trent futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2017 yılında CISC Academy
1 Ağustos 2018 yılında WV Mountaineers
1 Mayıs 2019 yılında NC Fusion U-23
31 Temmuz 2019 yılında WV Mountaineers
1 Ağustos 2019 yılında High Point
21 Aralık 2022 yılında Philadelphia
Holden Trent Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Holden Trent şuan Philadelphia Union takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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