Jack Elliott kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jack Elliott Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jack Elliott adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jack Elliott Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jack Elliott 25 Ağustos 1995 tarihinde London şehrinde doğmuştur. 1,95 m boyundadır. İngiltere,İskoçya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jack Elliott Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Philadelphia Union futbol takımında oynamaktadır. Philadelphia Union takımına 17 Ocak 2017 tarihinde katılmıştır. Jack Elliott'nin Philadelphia Union ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Jack Elliott Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/jackells95/

Jack Elliott Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jack Elliott isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 3.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 3.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Jack Elliott Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jack Elliott futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Mayıs 2016 yılında SFL Surf

1 Ağustos 2016 yılında WV Mountaineers

17 Ocak 2017 yılında Philadelphia

Jack Elliott Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jack Elliott şuan Philadelphia Union takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.

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