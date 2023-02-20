Nathan Harriel kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nathan Harriel Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nathan Harriel adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nathan Harriel Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nathan Harriel 23 Nisan 2001 tarihinde Oldsmar, Florida şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Amerika Birleşik Devletleri uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nathan Harriel Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini CAA Stellar yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Philadelphia Union futbol takımında oynamaktadır. Philadelphia Union takımına 1 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Nathan Harriel'nin Philadelphia Union ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Nathan Harriel Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/nathanharriel/

Nathan Harriel Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Nathan Harriel isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 600 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

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Nathan Harriel Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nathan Harriel futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2019 yılında Ph. Union Acad.

8 Mart 2019 yılında Bethlehem Steel

30 Kasım 2019 yılında Ph. Union Acad.

17 Temmuz 2020 yılında Union II

1 Ocak 2021 yılında Philadelphia

Nathan Harriel Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nathan Harriel şuan Philadelphia Union takımında oynamakta ve 26 numaralı formayı giymektedir.

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