Matt Real kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Matt Real Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Matt Real adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Matt Real Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Matt Real 10 Temmuz 1999 tarihinde Drexel Hill, Pennsylvania şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Amerika Birleşik Devletleri,Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da Matthew Joseph Real şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Matt Real Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Team of Future yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Philadelphia Union futbol takımında oynamaktadır. Philadelphia Union takımına 18 Ocak 2018 tarihinde katılmıştır. Matt Real'nin Philadelphia Union ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Matt Real Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/mattreal3/

Matt Real Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Matt Real isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

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Matt Real Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Matt Real futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

17 Ocak 2017 yılında Bethlehem Steel

18 Ocak 2018 yılında Philadelphia

16 Mart 2018 yılında Bethlehem Steel

30 Kasım 2018 yılında Philadelphia

8 Mart 2019 yılında Bethlehem Steel

30 Kasım 2019 yılında Philadelphia

Matt Real Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Matt Real şuan Philadelphia Union takımında oynamakta ve 2 numaralı formayı giymektedir.

Matt Real Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Amerika Birleşik Devletleri U20 takımında 15 numaralı formasıyla 21 Mart 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 11 maçta 0 gol atmıştır.

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