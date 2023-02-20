Olivier Mbaizo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Olivier Mbaizo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Olivier Mbaizo kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Olivier Mbaizo ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Olivier Mbaizo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Olivier Mbaizo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Olivier Mbaizo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Olivier Mbaizo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Olivier Mbaizo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Olivier Mbaizo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Olivier Mbaizo 15 Ağustos 1997 tarihinde Douala şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Kamerun uyrukludur.Gerçek adı da Olivier Mbaissidara Mbaizo şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Olivier Mbaizo Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Aile üyesi yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Philadelphia Union futbol takımında oynamaktadır. Philadelphia Union takımına 17 Nisan 2018 tarihinde katılmıştır. Olivier Mbaizo'nin Philadelphia Union ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Olivier Mbaizo Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/mbaizoolivier/

Olivier Mbaizo Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Olivier Mbaizo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Olivier Mbaizo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Olivier Mbaizo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2017 yılında Rainbow FC

22 Ocak 2018 yılında Bethlehem Steel

17 Nisan 2018 yılında Philadelphia

27 Nisan 2018 yılında Bethlehem Steel

30 Kasım 2018 yılında Philadelphia

22 Mart 2019 yılında Bethlehem Steel

30 Kasım 2019 yılında Philadelphia

Olivier Mbaizo kimdir

Olivier Mbaizo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Olivier Mbaizo şuan Philadelphia Union takımında oynamakta ve 15 numaralı formayı giymektedir.

Olivier Mbaizo Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Kamerun takımında 17 numaralı formasıyla 6 Eylül 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 11 maçta 0 gol atmıştır.

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Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Olivier Mbaizo nereli

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