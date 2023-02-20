Anton Sorenson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Anton Sorenson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Anton Sorenson adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Anton Sorenson Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Anton Sorenson 25 Ocak 2003 tarihinde Port-au-Prince şehrinde doğmuştur. 1,68 m boyundadır. Haiti,Amerika Birleşik Devletleri uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Anton Sorenson Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Wasserman yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Philadelphia Union futbol takımında oynamaktadır. Philadelphia Union takımına 25 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Anton Sorenson'nin Philadelphia Union ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Anton Sorenson Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Anton Sorenson isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Anton Sorenson Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Anton Sorenson futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Ph. Union Acad.

1 Ağustos 2020 yılında Union II

30 Kasım 2020 yılında Ph. Union Acad.

4 Aralık 2021 yılında Philadelphia

6 Aralık 2021 yılında Ph. Union Acad.

25 Ocak 2022 yılında Philadelphia

Anton Sorenson Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Anton Sorenson şuan Philadelphia Union takımında oynamakta ve 24 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.