Jesus Bueno kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jesus Bueno Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jesus Bueno adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jesus Bueno Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jesus Bueno 15 Nisan 1999 tarihinde Barquisimeto, Estado Lara şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Venezuela uyrukludur.Gerçek adı da Jesús Daniel Bueno Áñez şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jesus Bueno Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Agencia de Futbol Venezuela yapmaktadır. Jesus Bueno, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Philadelphia Union futbol takımında oynamaktadır. Philadelphia Union takımına 29 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Jesus Bueno'nin Philadelphia Union ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Jesus Bueno Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jesus Bueno isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jesus Bueno Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jesus Bueno futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Deportivo Lara

29 Temmuz 2021 yılında Philadelphia

Jesus Bueno Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jesus Bueno şuan Philadelphia Union takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

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