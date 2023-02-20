Jack Mcglynn kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jack Mcglynn Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jack Mcglynn adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jack Mcglynn Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jack Mcglynn 7 Temmuz 2003 tarihinde Middle Village, New York şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Amerika Birleşik Devletleri,İrlanda uyrukludur.Gerçek adı da Jack Ryan McGlynn şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jack Mcglynn Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Jack Mcglynn, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Philadelphia Union futbol takımında oynamaktadır. Philadelphia Union takımına 1 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Jack Mcglynn'nin Philadelphia Union ile sözleşmesi 31 Aralık 2025 tarihinde bitmektedir.

Jack Mcglynn Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/jackmcglynn7/

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Jack Mcglynn Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jack Mcglynn isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 3.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 3.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Jack Mcglynn Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jack Mcglynn futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Ph. Union Acad.

6 Mart 2020 yılında Union II

1 Ocak 2021 yılında Philadelphia

Jack Mcglynn Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jack Mcglynn şuan Philadelphia Union takımında oynamakta ve 16 numaralı formayı giymektedir.

Jack Mcglynn Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Amerika Birleşik Devletleri U20 takımında 8 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 14 maçta 2 gol atmıştır.

Amerika Birleşik Devletleri U16 takımında 10 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

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