Mikael Uhre kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mikael Uhre Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mikael Uhre adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mikael Uhre Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mikael Uhre 30 Eylül 1994 tarihinde Skovlund şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Danimarka uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mikael Uhre Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini CMA Group yapmaktadır. Mikael Uhre, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Philadelphia Union futbol takımında oynamaktadır. Philadelphia Union takımına 27 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Mikael Uhre'nin Philadelphia Union ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Mikael Uhre Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/mikaeluhre/

Mikael Uhre Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mikael Uhre isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 4.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 4.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Mikael Uhre Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mikael Uhre futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında SönderjyskE U19

1 Temmuz 2013 yılında SönderjyskE

15 Ağustos 2014 yılında Skive IK

31 Aralık 2014 yılında SönderjyskE

17 Temmuz 2015 yılında Skive IK

1 Temmuz 2016 yılında SönderjyskE

1 Temmuz 2018 yılında Bröndby IF

27 Ocak 2022 yılında Philadelphia

Mikael Uhre Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mikael Uhre şuan Philadelphia Union takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Mikael Uhre Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Grindsted GIF, Skovlund IF, SønderjyskE (?-2013)

Dänische Liga-Auswahl takımında 9 numaralı formasıyla 11 Ocak 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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